Franco Colapinto mejoró sus tiempos y terminó por delante de Gasly

Este viernes, la Fórmula 1 continuó con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde todos los pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, participaron en la segunda sesión de prácticas libres.

En la primera sesión, Colapinto, piloto de Alpine, ocupó la 18ª posición, superando a su compañero Pierre Gasly, quien finalizó último entre los participantes. El argentino, oriundo de Pilar, logró un tiempo de 1:19.900 con neumáticos medios, muy cerca del mejor tiempo que había registrado anteriormente.

Durante la segunda sesión, Colapinto mejoró su rendimiento: después de realizar ajustes en su monoplaza, bajó su tiempo a 1:19.649. Al optar por neumáticos blandos, logró una destacada marca de 1:18.721, que se convirtió en la mejor del día. Max Verstappen lideró la sesión con un tiempo de 1:17.392, seguido por Charles Leclerc (1:17.545) y Andrea Kimi Antonelli (1:17.566).

En la primera práctica libre, Colapinto tuvo una actuación sólida al finalizar en la novena posición con un tiempo de 1:19.331, superando a ocho de los nueve pilotos novatos y quedando por debajo de Arvid Lindblad, quien compitió con el equipo Red Bull.

Próximas actividades del Gran Premio de México para Franco Colapinto: