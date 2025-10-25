El exnovio de Lourdes de Bandana se negó a declarar

Leandro García Gómez, exnovio de Lourdes Fernández, integrante del grupo musical Bandana, fue indagado este viernes tras ser imputado por "privación ilegítima de la libertad". El acusado presentó su versión de los hechos, pero no contestó preguntas de los investigadores.

Rodrigo Alegre, en declaraciones a TN, informó que García Gómez está siendo representado por un defensor oficial y no solicitó su excarcelación, por lo que permanecerá en prisión.

En 2022, Fernández había denunciado a García Gómez por violencia de género, aunque la acusación no prosperó tras su reconciliación semanas después. Un incidente notable ocurrió el 25 de noviembre de ese año, cuando la cantante mostró en redes sociales fotos de su rostro con hematomas. Posteriormente, el empresario interrumpió el programa "A la Tarde" de América para defenderse de las acusaciones.