Concejales no oficialistas exigen mayor claridad sobre gestión municipal

Tras recibir el informe de gestión del segundo semestre de 2025, los concejales no oficialistas, María Paz Caruso, Juan Senn, Martín Racca y Valeria Soltermam, han formulado una serie de preguntas al Departamento Ejecutivo Municipal, centradas en la transparencia en el uso de recursos públicos.

Las consultas están dirigidas a diversas áreas, enfocándose especialmente en la Subsecretaría de Auditoría y Transparencia. Este grupo de concejales considera que dicha dependencia debería haber adoptado medidas ante potenciales irregularidades en compras y contrataciones.

Entre los puntos destacados, los concejales solicitan información sobre:

La continuidad de ciertos proveedores.

El cumplimiento de los límites en contrataciones y compras.

Las acciones de control en eventos y programas municipales.

Nuevas herramientas de seguimiento dentro de la iniciativa "Gobierno Abierto".

Además, han planteado preguntas sobre el muestreo del suelo en la pista de skate y BMX para los Juegos Odesur, el muestreo de canales, la seguridad en el cementerio municipal y la distribución de horas extras del personal.

Las indagaciones abarcan también temas como vivienda, producción y empleo, seguridad, modernización gubernamental, desarrollo humano, salud y desarrollo urbano, incluyendo cuestiones específicas como:

La situación de 315 lotes.

Avances en 27 casas en el barrio 2 de Abril.

Funcionamiento del Parque Tecnológico del Reciclado.

Criterios para la entrega de asistencia alimentaria.

Los concejales subrayaron que el análisis de esta información es crucial para garantizar un control responsable y transparente sobre la gestión del intendente Viotti.

El próximo 31 de octubre, recibirán al secretario de Gobierno, Germán Bottero, en el Concejo Municipal, para aclarar estas dudas y brindar explicaciones sobre la gestión.

“Es nuestra responsabilidad asegurar la transparencia, el control y la eficiencia en el uso de fondos públicos. Estas preguntas buscan obtener información clara y completa para poder responder adecuadamente a la ciudadanía”, afirmaron los concejales.