Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura porteña

Rod Stewart fue reconocido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires en una ceremonia en el Salón Eva Perón de la Legislatura porteña. El evento estuvo encabezado por el legislador Pablo Donati, quien destacó la profunda emoción del artista por la distinción.

“Es un gran honor recibir esta recompensa. Aquí está el mejor público de todos”, declaró Stewart ante los asistentes, agradeciendo con sinceridad el reconocimiento.

Donati, en su discurso, recordó la influencia de la música de Stewart en su juventud. “Recuerdo la primera vez que escuché su música; todos bailaron sin cesar”, comentó. También destacó la versatilidad del británico, resaltando su capacidad para interpretar diversos géneros con una voz inconfundible.

El legislador enfatizó el valor cultural de la distinción: “Es un privilegio entregar este reconocimiento en una ciudad que es un faro cultural para Latinoamérica". Agregó que la distinción “pertenece a todos los ciudadanos de Buenos Aires”.

Al finalizar el acto, Stewart recibió una camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y su nombre estampado, un gesto que recibió con una sonrisa y aplausos del público presente.