Viotti intenta despegarse de la jornada antisemita organizada en Rafaela

A raíz del cariz que iba tomando, y la repercusión a nivel nacional de una actividad de carácter antisemita denominada 'Oratoria por Gaza', sumado a que en las primeras horas de la tarde el dirigente Bryan Mayer realizó una denuncia penal al respecto, la Municipalidad de Rafaela se vio obligada a emitir un 'tibio' comunicado.

Denuncié al intendente Viotti y la organización de un evento con consignas políticas que convoca a personas a reunirse llevando piedras, vulnerando el Código Nacional Electoral en lo que respecta a la veda.



Ante la difusión pública de una actividad cultural denominada "Oratoria por Gaza", la Municipalidad de Rafaela considera necesario efectuar las siguientes aclaraciones: La Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura (CMPC) es un órgano autónomo y colegiado, creado por la Ordenanza N.º 2843 y regulado por su reglamento interno.

Está integrada por entidades culturales de la ciudad, con participación activa y plural, y cuenta con un solo representante del Departamento Ejecutivo Municipal, que participa con voz y voto en igualdad de condiciones con el resto de los miembros.

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento, las decisiones sobre la aprobación y financiamiento de proyectos se adoptan por mayoría de votos en asamblea, sin intervención ni autorización previa del Ejecutivo Municipal.

En consecuencia, el acompañamiento económico otorgado por la Comisión a la mencionada actividad fue una decisión exclusiva del cuerpo colegiado, conforme a su autonomía funcional, y no implica auspicio, apoyo ni aval institucional del Municipio de Rafaela ni de la actual gestión de gobierno.

No obstante, el Ejecutivo Municipal reitera su compromiso con el uso responsable, transparente y plural de los recursos públicos, y ha dispuesto una revisión integral de los mecanismos de evaluación y aprobación de proyectos, a fin de proponer modificaciones normativas y administrativas que garanticen que las actividades financiadas:

1) No persigan fines políticos, partidarios o ideológicos;

2) Se desarrollen en el marco del respeto a la pluralidad y los valores democráticos;

3) Cumplan plenamente con la legislación nacional vigente.

La Municipalidad de Rafaela reafirma su respeto por la libertad de expresión artística y cultural, no obstante reitera que el evento “Oratoria x Gaza” no cuenta con auspicio ni aval institucional del Municipio ni de la actual gestión.

Luego de este comunicado, Mayer rechazó en forma inmediata los argumentos esgrimidos por el Departamento Ejecutivo y anunció que el día Lunes va a profundizar en su denuncia.

Ante el absurdo comunicado de Viotti, deslindándose (aunque reconociendo la entrega de fondos públicos) para el evento antisemita, recuerdo que -aunque no parezca- es el máximo responsable de la administración de los fondos públicos locales.



Ante el absurdo comunicado de Viotti, deslindándose (aunque reconociendo la entrega de fondos públicos) para el evento antisemita, recuerdo que -aunque no parezca- es el máximo responsable de la administración de los fondos públicos locales. Ergo si no apoya la actividad y entiende la gravedad del asunto debe suspender de inmediato el apoyo estatal del municipio local a este evento y propiciar su suspensión, habida cuenta del Código Nacional Electoral. Tiene y tenía sobradas herramientas para frenar semejante barbaridad. También pediremos informe cómo votó el representante municipal y por qué no se intervino en contra de algo que, según dicen ahora, no avalan pero conocían anticipadamente y permitieron prosperar. No se haga el distraído, Viotti y no apunte contra su equipo. Hágase cargo.