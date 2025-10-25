Viotti ordenó a "Estación Esperanza" la suspensión del evento antisemita

Hace minutos, el Intendente Municipal Leonardo Viotti ordenó al Centro Cultural "Estación Esperanza" la suspención del evento antisemita increíblemente organizado para el día de hoy y la jornada de mañana. Con la excusa de la veda electoral, Viotti ejerció su poder de policía y notificó hace minutos a los organizadores de la resolución tomada,

Por la presente notificamos que en virtud de lo establecido por el Código Nacional Electoral el cual prohíbe la realización de espectáculos populares, fiestas teatrales y deportivas, al aire libre o en recintos privados, hasta pasadas tres (3) horas de clausurado el acto eleccionario; por lo cual DEBERÁN ABSTENERSE DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA VEDA ELECTORAL.

