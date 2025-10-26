Votó Bryan Mayer

Votó Bryan MayerPOLÍTICA R24N
El rafaelino funcionario del gobierno de Javier Milei fue una de las primeras figuras políticas de la ciudad que fueron a emitir su voto. Mayer fue temprano a votar por que está viajando a Buenos Aires por pedido del Presidente Milei para que se sume al grupo que va a acompañar al primer mandatario a la espera de los resultados de esta elección por demás importante para la política Argentina.
