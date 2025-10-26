La Selección Argentina Femenina debutó con victoria

La Selección Argentina femenina inició con éxito su participación en la Liga de Naciones CONMEBOL al vencer 3-1 a Paraguay en el Estadio Diego Armando Maradona. Este torneo es crucial, ya que otorga plazas para la Copa Mundial Femenina de 2027.

El equipo, dirigido por Germán Portanova, abrió el marcador a los 15 minutos gracias a un cabezazo de Aldana Cometti, tras un tiro de esquina. A los 22 minutos, Agostina Holzheier amplió la ventaja con un gol bien ejecutado dentro del área.

Paraguay logró descontar antes del final del primer tiempo, anotando tras un ataque por la izquierda. Sin embargo, casi al término de la primera mitad, Maricel Pereyra selló el 3-1 al aprovechar un rebote dentro del área.

Las argentinas enfrentarán a Uruguay el martes 28 de octubre, en un partido de visitante que cerrará esta fecha FIFA. La Liga de Naciones de CONMEBOL sigue un formato de todos contra todos, donde las dos mejores selecciones clasifican directamente al Mundial, mientras que el tercero y el cuarto disputarán un repechaje para aspirar a un cupo en la Copa del Mundo de Brasil 2027.