Nació Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

ESPECTÁCULO Julia VOSCO
Eva Bargiela y Gianluca Simeone han dado la bienvenida a su primer hijo, Faustino, quien nació el sábado con un peso de 4,085 kg. La pareja compartió su alegría a través de un emotivo post en Instagram, donde expresaron: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”.

La noticia fue bien recibida por amigos y familiares, generando una avalancha de mensajes de felicitación, incluidos algunos de conocidas figuras del espectáculo como Ailén Bechara, Luli Fernández y Virginia Gallardo.

Las imágenes publicadas muestran los pies del recién nacido poco después de su llegada, así como a los nuevos padres sonrientes y emocionados en la sala de partos. En una de las fotos finales, Eva aparece amamantando a Faustino, mientras Gianluca la observa con ternura.

