La palabra de Lissa tras las críticas de Lourdes de Bandana

Lourdes Fernández, integrante de Bandana, reapareció en redes sociales tras semanas de incertidumbre sobre su salud. Su mensaje se centró en la reciente detención de su exnovio, Leandro García Gómez, acusado de violencia. En su publicación, Lourdes pareció criticar a su excompañera Lissa Vera, quien fue la primera en denunciar al hombre.

“Entiendo la preocupación de amigos y familiares sobre lo sucedido, pero hay situaciones que están fuera de contexto. Una compañera que no ha estado en contacto conmigo en tres años ahora se muestra afectada públicamente, mientras no ha querido saber de mí”, escribió Lourdes.

En respuesta, Vera declaró a TN Show que no está sorprendida por las palabras de Lourdes. “Es lo esperado. Desde el principio supe que estaría enojada conmigo por la situación, pero era necesario que esto saliera a la luz”, comentó.

Vera agregó: “Me duele su reacción, pero también me alegra que tenga la fuerza para luchar. No me lo tomo a lo personal; comprendo que está influenciada por la situación”.