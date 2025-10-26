Votó Scaglia: "Mañana no va a pasar nada dramático en Argentina"POLÍTICAAgencia de Noticias del Interior
La vicegobernadora de Santa Fe y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela N° 6034 “José Pedroni” en Gálvez, su ciudad natal, durante las elecciones legislativas nacionales 2025.
Scaglia calificó la jornada electoral como “histórica” y subrayó el apoyo recibido durante la campaña. “Hemos trabajado arduamente en esta provincia junto al gobernador Maximiliano Pullaro y hoy proponemos una alternativa superadora ante la polarización que ha causado tanto daño”, declaró.
