Votó Pellegrini: "Hoy se define si terminamos de cambiar el rumbo del país"

Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, emitió su voto este domingo al mediodía en la escuela N° 463 General San Martín, ubicada en la calle Ocampo al 100.

Lo acompañó Romina Diez, actual diputada oficialista y principal referente del espacio libertario en Santa Fe. Al salir de la votación, Pellegrini calificó la jornada como "una elección histórica e importante", subrayando que en esta fecha se decide "si terminamos de cambiar el rumbo del país".

El candidato también destacó la importancia de la participación ciudadana, proyectando un aumento en la concurrencia a las urnas. "Invitamos a todos a votar porque el cambio se hace en las urnas", concluyó.