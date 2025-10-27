El categórico triunfo de LLA en Rafaela es un grito de descontento a una gestión fallida

Por Carlos Zimerman

El triunfo de LLA en Rafaela es un claro mensaje al oficialismo local y al gobierno provincial. Más allá de que la gente acompaña masivamente las ideas de Libertad, también es cierto que existe un descontento con la gestión de gobierno de Leonardo Viotti en Rafaela y de Maximiliano Pullaro en la provincia. Ayer, los rafaelinos le dieron un no rotundo a Viotti y a Pullaro, y eso es innegable.

Con el descomunal despilfarro de dinero que hizo la provincia para estas elecciones, resulta literalmente una catástrofe la elección de ayer, no por el triunfo, sino por los números de la derrota. La Libertad Avanza obtuvo el 52,7% de los votos escrutados, contra el 20,3% de Fuerza Patria y el 12,7% de Provincias Unidas. Nuevas Ideas, con un candidato local encabezando la lista, como Ezequiel Torres, rescató un 4,9%.

Ahora viene un tiempo por demás importante para los libertarios rafaelinos y para los políticos en general. Leonardo Viotti tiene el boleto picado y deberá transitar estos dos años sin ningún tipo de apoyo popular; seguramente tampoco lo tendrá en los hechos del gobierno provincial. Los reproches ya se escucharon anoche en las filas pullaristas. Hoy comienza un tiempo nuevo para la política rafaelina. Viotti está en retirada, y los números de ayer fueron contundentes.

Un párrafo aparte para aquellos que piensan que "ensobrando" pseudo medios de difusión y despilfarrando dineros públicos en pos de tratar de comprar voluntades se ganan elecciones. Ayer quedó demostrado que la gente no es estúpida y piensa por sí misma; que, por más que se trate de tapar la realidad apelando a la mentira y el engaño, cuando no se gobierna bien y se hacen mal las cosas, no hay dinero que alcance. Es de esperar que tanto Viotti como Pullaro revean estas actitudes y dejen de saquear las arcas públicas, entregando dinero a los mercaderes del periodismo, que solo engrosan sus bolsillos con el dinero de la gente. Durante toda la campaña, estos medios invisibilizaron a los candidatos de LLA; fue como si no existieran. Solo los medios independientes hoy podemos mirar de frente sin agachar la cabeza. No son muchos los que se pueden inscribir en ese grupo; solo un pequeño puñado, muy pequeño puñado. Quizá llegó la hora de un profundo debate: lo que hacen algunos no es periodismo, es un vil y asqueroso comercio disfrazado de medio de difusión.