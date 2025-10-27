Pullaro no comprendió nada, Scaglia menos aún

Pareciera que Pullaro no entendió nada, pareciera que no se dio cuenta que ayer fue uno de los grandes derrotados, pareciera que vive en otro planeta, en una realidad diferente.

Sin hacer ninguna autocrítica y reconocer una terrible derrota, dijo: "Logramos tener dos bancas en el Congreso para defender a la industria, al campo y al comercio". Timidamente reconoció la dificultad de la elección, marcada por la fuerte competencia nacional, y destacó la victoria de La Libertad Avanza como la fuerza más votada en el país. "Las elecciones como estas son desafiantes para los gobiernos provinciales, pero presentamos una alternativa que representa el esfuerzo del interior", agregó.



Pullaro también anunció el inicio de un nuevo ciclo político: "Comenzamos a trabajar en un programa de gobierno que nos lleve a 2027. No nos encontrarán deseando el fracaso del país, sino apoyando su crecimiento, siempre defendiendo a Santa Fe y al interior productivo".



Gisela Scaglia, quien asumirá su banca en diciembre, calificó los resultados como una manifestación del rumbo que Argentina necesita. "La elección demuestra que el país elige otro camino y que el kirchnerismo no debe volver a gobernar", afirmó. También resaltó el compromiso de Provincias Unidas en defender la producción y el trabajo, destacando la necesidad de reformas laborales y tributarias.



Scaglia agradeció a quienes respaldaron la propuesta y prometió seguir trabajando en una gestión pública eficiente y transparente, enfatizando su orgullo por representar a la provincia. en ningún momento dijo que fue la gran derrotada y que la elección fue un rotundo fracaso para su espacio.