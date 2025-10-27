Presupuesto 2026: los libertarios tendrán la primera prueba de gobernabilidad tras las elecciones

La lógica indica que ahora al Gobierno le conviene esperar al 10 de diciembre para aprobar, con una nueva composición del Congreso, el Presupuesto del 2026, con la posibilidad de avanzar con mínimos retoques.

Eso no quita que las comisiones de la Cámara de Diputados sigan trabajando con la idea de que cada grupo legislativo muestre sus cartas y expongan sus ideas. Por caso, el espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto plantea ir con un dictamen de minoría, el cual tendría un superávit de 0,9% del PBI, en vez del 1,5% contenido en el proyecto oficial.

Si antes de las elecciones legislativas había alguna chance de que grupos afines con la Libertad Avanza hicieran planteos para dar curso al proyecto, el resultado diluye ese ímpetu y crecen las chances para que salga con modificaciones menores.

De acuerdo a la agenda del poder legislativo, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, debería ir este miércoles a defender las proyecciones sobre recaudación de impuestos.

Guberman tendrá que explicar a los legisladores cómo va a hacer para reunir $225 billones con la misma estructura de impuestos que en 2025, cifra que representa un 21,77% del PBI, cuyo crecimiento está estimado en 5%. Si la inflación prevista en el Presupuesto del 10% no se cumple y es más alta, puede haber ingresos de más a los que figuran en el proyecto. ¿Se van a bajar impuestos?

Según indica la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en su análisis del proyecto de ley “los principales recursos tributarios en 2026 serán IVA, Impuesto a las Ganancias y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, totalizando entre los tres 16,9% del PIB, más de tres cuartas partes de la recaudación nacional”.

El blanqueo permanente

Es de recordar que el Gobierno incluyó en el proyecto la iniciativa para el Impuesto a las Ganancias Simplificado, que por ahora está en marcha pero tiene como sustento legal un decreto y resoluciones de ARCA.

El régimen Ganancias Simplificado funciona parecido al monotributo. ARCA le brinda una declaración de gastos del contribuyente, quien tiene que avalar o modificar. ARCA no consulta sobre el origen de los fondos que ha usado el contribuyente a lo largo del período. Con ello se busca que haya una especie de blanqueo permanente de dinero. Si bien la ley no habla específicamente de dólares, el proyecto apunta a “los dólares del colchón” que los argentinos tienen fuera del sistema.

Primer mojón de la agenda de los libertarios

En la agenda del Gobierno, el Presupuesto 2026 es el primer mojón. Para seguir dando certezas al mercado sobre su capacidad de gobernar lo idea es que se apruebe, ya que van dos períodos fiscales seguidos en que el Poder Ejecutivo prorroga el Presupuesto 2023.

En la primera ocasión, el oficialismo decidió no avanzar con el proyecto impulsado por Sergio Massa, que buscaba alcanzar el superávit fiscal mediante la eliminación de gastos tributarios. Aquella iniciativa trasladaba al Congreso la responsabilidad de definir qué sectores económicos perderían sus beneficios impositivos. Más tarde, en septiembre de 2024, Javier Milei envió su propio proyecto con meta de superávit y lo presentó en cadena nacional. Sin embargo, ante las señales de la oposición de introducir cambios de fondo, el Presidente dio por finalizado el debate y prorrogó nuevamente la ley vigente de 2023.

Por eso ahora es importante como señal al mercado, que el Gobierno empoderado por las urnas tenga la capacidad de conducir el proceso políticamente, tratando de conseguir el respaldo que le falta para avanzar con ese primer proyecto de ley. De hecho, el primer mandatario dijo que está dispuesto a trabajar con los gobernadores para avanzar con las leyes necesarias. Más adelante, una reforma laboral y posteriormente una reforma tributaria.

Por otro lado, el martes está invitada la senadora electa y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para defender el gasto de su área. Es de recordar que el gobierno ordenó a los ministros que no vayan al Congreso para evitar que el debate se convierta en una interpelación a los funcionarios. Pero eso fue antes de las elecciones.

El miércoles también se prevé que vaya la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, María Luciana Carrasco, y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Ceratto. Además están invitados el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Fuente: Ámbito