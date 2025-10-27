¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Franco Colapinto finalizó en la 16° posición en el Gran Premio de México de Fórmula 1, tras una intensa batalla con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. A pesar de otro desempeño discreto, el piloto argentino se benefició de cuatro abandonos y ya se enfoca en su próximo reto: el Gran Premio de Brasil, que se llevará a cabo en dos semanas.

El Autódromo José Carlos Pace en San Pablo será el escenario de este evento, el único en Sudamérica, donde se espera una gran afluencia de aficionados argentinos que apoyarán a Colapinto, quien ya compitió en este circuito con Williams en 2024.

La actividad del GP de Brasil se llevará a cabo de la siguiente manera:

Viernes 7 de noviembre:

Práctica Libre: 11:30

Clasificación para la carrera Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre:

Carrera Sprint: 11:00

Clasificación del Gran Premio: 15:00

Domingo 9 de noviembre:

Carrera: 14:00 (hora Argentina)

Además, los horarios de las próximas carreras de Colapinto son los siguientes: