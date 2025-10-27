Lourdes Fernández habló sobre su salud y les dejó un mensaje a sus fans

Lourdes Fernández, integrante de Bandana, se dirigió a sus seguidores tras la confusión generada la semana pasada por su desaparición y su posterior hallazgo en una situación vulnerable en la casa de su expareja.

En un video publicado en sus historias de Instagram, la cantante expresó su gratitud por los mensajes de apoyo, afirmando: “Estoy bien, estoy muy bien”. Agradeció al personal del Hospital Fernández por la atención recibida y la medicación que le permitirá retomar sus actividades, incluidas las preparaciones para el recital que ofrecerá junto a ATeens y Germán Tripel el 30 de octubre en el Gran Rex.

Fernández insinuó que pronto compartirá detalles sobre su ex pareja, Leandro García Gómez, quien se encuentra detenido y enfrenta acusaciones de privación ilegal de la libertad y lesiones en un contexto de violencia de género. “El momento de hablar llegará, pero ahora quiero concentrarme en el sueño de regresar al Gran Rex, la casa que me vio nacer”, sostuvo.

Finalmente, anticipó que el recital del 30 de octubre será un preámbulo para el regreso de Bandana, programado para el 23 de noviembre en Moscú Costanera. “Espero verlos ahí haciendo pogo, cantando y bailando”, concluyó.