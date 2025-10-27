La declaración de amor de Rodrigo De Paul a Tini

ESPECTÁCULO Julia VOSCO
tini-stoessel-y-rodrigo-de-paul-protagonizaron-un-romantico-ida-y-vuelta-en-redes-y-enloquecieron-a-

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encendieron las redes sociales con un intercambio romántico que entusiasmó a sus fans.

Este fin de semana, la cantante se presentó en Tecnópolis en la primera fecha de su show "Futttura", y su pareja viajó desde Miami para apoyarla.

Tras el concierto, Tini compartió un emotivo mensaje de agradecimiento: “Lo de ayer fue una locura hermosa, lo disfruté tanto. La energía que nos regalaron fue inolvidable. Lxs amo con todo mi corazón”. También agradeció a su equipo y a sus bailarines por su dedicación.

Rodrigo De Paul comentó en la publicación con emojis de corazones y fuego, escribiendo: “Te amo”. La artista respondió con: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

tini-stoessel-y-rodrigo-de-paul-protagonizaron-un-romantico-ida-y-vuelta-en-redes-sociales-y-enloque

El intercambio emocional no pasó desapercibido para los seguidores, quienes celebraron el cariño entre la pareja. Además, varios fans destacaron videos en los que se ve al futbolista observando a Tini con admiración en el escenario, comentando sobre lo enamorado que se mostraba.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE