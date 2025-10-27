La declaración de amor de Rodrigo De Paul a Tini

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encendieron las redes sociales con un intercambio romántico que entusiasmó a sus fans.

Este fin de semana, la cantante se presentó en Tecnópolis en la primera fecha de su show "Futttura", y su pareja viajó desde Miami para apoyarla.

Tras el concierto, Tini compartió un emotivo mensaje de agradecimiento: “Lo de ayer fue una locura hermosa, lo disfruté tanto. La energía que nos regalaron fue inolvidable. Lxs amo con todo mi corazón”. También agradeció a su equipo y a sus bailarines por su dedicación.

Rodrigo De Paul comentó en la publicación con emojis de corazones y fuego, escribiendo: “Te amo”. La artista respondió con: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

El intercambio emocional no pasó desapercibido para los seguidores, quienes celebraron el cariño entre la pareja. Además, varios fans destacaron videos en los que se ve al futbolista observando a Tini con admiración en el escenario, comentando sobre lo enamorado que se mostraba.