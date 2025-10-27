El secretario del Tesoro de EE.UU. felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó a Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas: “América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, expresó.



El Gobierno logró este domingo un triunfo contundente en todo el país. Con la participación más baja desde la vuelta de la democracia en una elección legislativa, sacó una gran diferencia a nivel nacional y se posicionó como la fuerza principal en provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Luego de que se conocieran los primeros datos, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó a Milei.

Esta madrugada también hizo Bessent. A través de sus redes sociales, manifestó: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.

El funcionario añadió: “Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”.

Además, expresó su deseo de que “se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, concluyó.

Luis Caputo agradeció al secretario del Tesoro de EE.UU.

Poco después del posteo de Bessent y por la misma red social, el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el mensaje y redobló: "El soporte de Estados Unidos a este rumbo económico es de vital importancia para Argentina, y también para la región. MAGA", sostuvo.

En otro posteo, Caputo se dirigió a quienes votaron por LLA el acompañamiento: “Gracias a todos. Seguiremos trabajando duro para darles un futuro mejor a todos los argentinos. Vamos con todo”.

Donald Trump felicitó a Javier Milei y al “pueblo argentino” por las elecciones

Durante la madrugada y apenas unas horas después de que se dieran a conocer los primeros datos oficiales, el mandatario estadounidense brindó un mensaje al gobierno argentino.

“¡Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! ¡Está haciendo un trabajo excelente!“, escribió Trump a través de Truth Social. Y completó: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

La respuesta de Javier Milei al apoyo de Donald Trump

Milei le respondió a su par norteamericano y valoró el acompañamiento: “Gracias, Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, escribió.

“Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, completó.

