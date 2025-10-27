El fuerte mensaje de Mauro Icardi a su hija menor por su cumpleaños

El mensaje de cumpleaños que Mauro Icardi le dedicó a su hija menor, Isabella, el 27 de octubre, ha cobrado relevancia tras días de silencio en redes sociales. El futbolista, que actualmente reside en Turquía, compartió una emotiva historia en Instagram en la que expresa su dolor por la distancia física. "¡Feliz cumple Isi! 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca. Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que siento por vos. Te amo con todo mi corazón", escribió Icardi.

Este mensaje se produjo luego de un fin de semana repleto de celebraciones para Isabella, organizadas por Wanda Nara, quien preparó dos fiestas. La primera fue una temática de osos de peluche en Buenos Aires, donde estuvo presente la familia de Icardi, mostrando una celebración llena de ternura, decoraciones personalizadas y entretenimientos para todos los invitados. El segundo festejo se llevó a cabo en un entorno natural, un campamento de lujo en la Estancia La Candelaria, donde se realizaron diversas actividades, como cabalgatas y un almuerzo al aire libre.

La convivencia familiar fue un punto destacado, con la participación de Maxi López, exmarido de Wanda y padre de sus hijos varones. Las redes sociales de Nara documentaron momentos de alegría y unión familiar.

Mientras su familia celebraba en Argentina, Icardi compartió una cena romántica en Turquía con la actriz China Suárez, destacando su relación actual. Publicó una imagen de ambos en un restaurante al aire libre, lo que creó un contraste notable con la celebración familiar en su país de origen.

El cumpleaños de Isabella subrayó el mundo familiar de Wanda Nara, donde glamour y vida cotidiana se entrelazan, y cada celebración se convierte en una oportunidad para fortalecer lazos, a pesar de las tensiones en las relaciones familiares.