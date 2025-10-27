Una impresionante imagen muestra el impacto de la basura espacial y la congestión de la órbita terrestre

La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó una impactante visualización que deja en evidencia un problema cada día más grave: la enorme cantidad de basura espacial que rodea la Tierra.



En la composición se puede ver la magnitud de la congestión orbital, compuesta por millones de fragmentos de distintos tamaños que se acumulan alrededor del planeta y revelan el nivel crítico de contaminación que ya enfrenta el espacio

Según los cálculos de la ESA, actualmente hay más de 100 millones de objetos en órbita, desde restos de cohetes y satélites fuera de servicio hasta pedazos de naves de apenas unos centímetros. De ellos, solo alrededor de 10.200 satélites continúan activos.

El resto son desechos que siguen desplazándose a gran velocidad y representan un riesgo tanto para las misiones espaciales como para la infraestructura en funcionamiento.

Las cifras son alarmantes: se estima que hay unos 5400 objetos de un metro de longitud, 34.000 de unos 10 centímetros, 900.000 de 1 centímetro y unos 130 millones de fragmentos más pequeños. Todos ellos viajan a miles de kilómetros por hora, lo que convierte incluso al fragmento más diminuto en una amenaza capaz de causar daños severos en caso de chocar con alguno.

Un nuevo “índice de salud” para medir la sostenibilidad del espacio

El organismo europeo presentó también una herramienta inédita para monitorear la situación: el Índice de Salud del Entorno Espacial, que forma parte de su último Informe Anual sobre el Entorno Espacial. Este indicador busca evaluar el impacto de las actividades humanas en la órbita terrestre y medir qué tan sostenible es el uso actual del espacio.

Leé también: SpaceX ya lanzó 10.000 satélites y la congestión en la órbita baja empezó a preocupar a astrónomos

“El Índice de Salud del Entorno Espacial mide la sostenibilidad del entorno orbital terrestre. Un valor de 1 representa el umbral propuesto para la sostenibilidad a largo plazo”, explicó la ESA. “Un valor superior indica que el entorno se está volviendo menos favorable para las operaciones y podría llegar a ser inestable”.

Hoy, la situación es crítica: el nivel se encuentra en 4, muy por encima del umbral considerado seguro. “Se requieren medidas más contundentes para proteger nuestro futuro en el espacio”, advirtió el organismo.

Un desafío urgente para la humanidad

El problema de la basura espacial no es nuevo, pero su magnitud actual preocupa más que nunca. Cada lanzamiento, satélite desactivado o fragmento desprendido contribuye a un ecosistema orbital cada vez más saturado. Además, la posibilidad de que estos objetos choquen entre sí, lo que generaría todavía más fragmentos, aumenta el riesgo de un efecto en cadena conocido como síndrome de Kessler, que podría inutilizar partes enteras de la órbita terrestre.

La imagen difundida por la ESA no solo es impactante por su representación visual del problema, sino también por su advertencia implícita: si no se actúa pronto, la congestión del espacio podría comprometer el futuro de las comunicaciones, la observación terrestre y la exploración espacial.

La basura espacial, invisible a simple vista desde el suelo, se convirtió en uno de los mayores desafíos tecnológicos y medioambientales del siglo XXI. Y la imagen compartida por la ESA lo deja más claro que nunca: el planeta está rodeado por una peligrosa nube, producto de su propio progreso.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.