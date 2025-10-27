Investigan por qué se estrellaron dos aeronaves de un portaaviones de Estados Unidos en menos de 30 minutos en el Mar de China Meridional

Un avión de combate y un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos, ambos operando desde el portaaviones USS Nimitz, se estrellaron en el Mar de China Meridional con apenas 30 minutos de diferencia el domingo, en una serie de accidentes inusuales que el presidente Donald Trump sugirió podrían haber sido causados por “combustible malo”. Los cinco tripulantes involucrados fueron rescatados sanos y salvos.



Los incidentes, descritos por la Marina como no relacionados, ocurrieron mientras el USS Nimitz regresaba a su puerto base en los Estados Unidos y en un momento en que el presidente Trump se encuentra de visita en Asia.



El primer accidente involucró a un helicóptero MH-60R Sea Hawk que cayó al mar alrededor de las 14:45 horas del domingo. Los tres miembros de la tripulación a bordo fueron rescatados. Aproximadamente media hora después, un avión de combate F/A-18F Super Hornet se estrelló en la misma zona. Sus dos aviadores se eyectaron con éxito y también fueron recuperados.

El presidente Trump, hablando con periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a Tokio el lunes, se refirió a los accidentes. “Podría ser combustible malo, podría ser muchas cosas diferentes”, dijo Trump, descartando que hubiera “nada sospechoso” o que hubiera “nada que ocultar”. Añadió que la causa probablemente se sabría pronto.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de China, por su parte, ofreció ayuda humanitaria a Estados Unidos tras los accidentes, según declaró su portavoz, Guo Jiakun, en una rueda de prensa el lunes.

El Mar de China Meridional es una de las vías marítimas más estratégicas y disputadas del mundo. China reclama la casi totalidad de la región, en contra de las reclamaciones de países como Filipinas, Vietnam y Malasia. Estados Unidos, si bien no tiene reclamaciones territoriales en la zona, realiza regularmente operaciones de “libertad de navegación” y mantiene un tratado de defensa mutua con Filipinas, lo que convierte cualquier incidente militar en la región en un asunto de gran sensibilidad geopolítica.

El USS Nimitz se encuentra en su último despliegue antes de ser dado de baja. Regresa a la Base Naval Kitsap en el estado de Washington después de haber sido desplegado en Oriente Medio durante la mayor parte del verano como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el tráfico mercante.

Estos no son los primeros percances aéreos que sufren los portaaviones estadounidenses en la región recientemente. Otro portaaviones, el USS Harry S. Truman, experimentó una serie de incidentes durante su despliegue en Oriente Medio. En diciembre, el crucero lanzamisiles USS Gettysburg derribó por error un F/A-18 del Truman. Luego, en abril, otro F/A-18 se deslizó del hangar del portaaviones y cayó al Mar Rojo. Y en mayo, un avión de combate que aterrizaba en el Truman cayó por la borda tras no enganchar los cables de detención, lo que forzó a la eyección de sus dos pilotos.

Ningún marinero murió en ninguno de esos incidentes anteriores, cuyas investigaciones aún no han sido publicadas. De manera similar, en los accidentes del domingo en el Mar de China Meridional, todos los tripulantes sobrevivieron.

CON INFORMACION DE INFOBAE.