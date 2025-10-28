Bitcoin se consolida por encima de los u$s115.000 mientras el mercado cripto aguarda definiciones de la Fed y la cumbre Trump-Xi

Bitcoin subió 1,5% y cotizó cerca de u$s115.000; Ethereum avanzó 2,6%.

Altcoins como BNB, SOL y DOGE registraron alzas de hasta 3%.

Liquidaciones por u$s400 millones, mayormente de posiciones cortas.

El Índice de Miedo y Codicia se mantiene en zona neutral.

Expectativa por la decisión de la Fed sobre las tasas de interés.

La cumbre Trump-Xi podría influir en el rumbo del mercado global.

El mercado de criptomonedas inició la última semana de octubre con un marcado optimismo. Bitcoin (BTC) subió alrededor del 1,5% para ubicarse en torno a los u$s115.000, extendiendo la tendencia positiva de los últimos días y confirmando una fase de consolidación tras meses de fuerte volatilidad. Ethereum (ETH), por su parte, avanzó un 2,6%, acercándose a los u$s4.100, mientras que otras criptomonedas relevantes como Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX) y Cardano (ADA) registraron incrementos de hasta el 3%. La única excepción del día fue XRP, que retrocedió cerca del 1%.

Según los datos de la firma CoinGlass, en las últimas 24 horas se registraron liquidaciones por unos u$s400 millones, con una marcada predominancia de posiciones cortas (u$s340 millones) frente a las largas (u$s75 millones). Este movimiento refleja la persistente volatilidad del mercado, aunque con señales de equilibrio tras semanas de alta tensión.

Fase de consolidación tras meses de turbulencia

Los analistas coinciden en que el precio de Bitcoin atraviesa una etapa de estabilización luego de un 2025 caracterizado por fuertes oscilaciones y una sostenida demanda institucional. La criptomoneda líder no logra aún superar con firmeza su máximo histórico (ATH), pero se mantiene en una zona considerada clave para una posible reconfiguración de tendencia.

Por primera vez desde la caída del 10 de octubre, los volúmenes acumulados tanto en el mercado spot como en los futuros muestran signos de estabilización. Esto, según reportes de Glassnode, indica una reducción significativa de la presión vendedora agresiva que había dominado el escenario en las últimas semanas.

El Índice de Miedo y Codicia Cripto, un termómetro de las emociones del mercado, se ubica actualmente en zona neutral, aunque todavía cercana al “miedo”. En tanto, el Delta de Volumen Acumulado (CVD) se aplanó tanto en operaciones al contado como en futuros, lo que coincide con la leve recuperación del precio del Bitcoin y su entrada en un terreno de menor volatilidad.

Expectativa por la Fed y el impacto geopolítico

Más allá de los factores técnicos, el mercado se encuentra atento a los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. El organismo monetario deberá definir en los próximos días si mantiene su política de tasas estables o aplica un nuevo ajuste.

En los últimos meses, la Fed mostró una postura más cauta frente a la inflación, pero la expectativa de un eventual recorte o pausa en la suba de tasas podría volcar capitales nuevamente hacia los activos de riesgo, en especial las criptomonedas.

Históricamente, Bitcoin ha reaccionado con fuerza a las decisiones de política monetaria, sobre todo en escenarios de debilitamiento del dólar o de mayor liquidez global. Un giro más flexible de la Fed podría funcionar como el catalizador que impulse a Bitcoin hacia una nueva fase alcista y, eventualmente, a un nuevo récord histórico.

En paralelo, la atención de los inversores también está puesta en la próxima cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, prevista para el 30 de octubre en Corea del Sur, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Según anticipó el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, Washington y Beijing estarían cerca de alcanzar un acuerdo para evitar nuevos aranceles y aliviar tensiones comerciales.

Un entendimiento entre las dos principales economías del mundo podría tener efectos positivos inmediatos en los mercados financieros globales, impulsando los activos de riesgo y beneficiando particularmente al universo cripto.

Optimismo cauteloso

El escenario actual combina optimismo moderado y expectativa regulatoria. Mientras Bitcoin parece haber encontrado un punto de apoyo técnico sólido, los inversores aún miden los riesgos asociados a las decisiones macroeconómicas que definirán el rumbo del cierre del año.

En ese sentido, el mercado se mantiene dividido entre quienes esperan una corrección que permita recomprar a niveles más bajos y quienes ven en este momento una oportunidad para acumular posiciones ante un eventual nuevo ciclo alcista.

Por ahora, la prudencia domina el sentimiento general, pero el repunte de los precios y la reactivación del interés institucional podrían marcar el preludio de un cierre de año más estable para el ecosistema cripto.