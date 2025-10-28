Líderes internacionales felicitan a Milei y destacan el fortalecimiento de los vínculos con Argentina

Scott Bessent y Benjamin Netanyahu felicitaron a Milei por el triunfo legislativo.

El secretario del Tesoro de EE.UU. destacó que Milei tiene “un mandato renovado para el cambio”.

Washington valoró el resultado como respaldo a la política económica y a la alianza bilateral.

Netanyahu definió al presidente argentino como “uno de los verdaderos líderes del mundo”.

El vínculo entre Argentina e Israel se consolidó en los últimos meses con una agenda común en seguridad.

Analistas interpretan los saludos como señales del reposicionamiento internacional del país.

El contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas argentinas generó repercusiones inmediatas en el plano internacional. Este lunes, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitaron al presidente Javier Milei por el resultado electoral, interpretándolo como una ratificación de su liderazgo y un signo de estabilidad política en la región.

Ambos mandatarios coincidieron en destacar la consolidación de las relaciones bilaterales con Argentina y el impacto que el resultado puede tener en el fortalecimiento de los lazos económicos y estratégicos del país con sus principales socios internacionales.

El mensaje de Washington

A través de su cuenta oficial en X, Scott Bessent celebró la victoria de Milei y subrayó el valor político del resultado. “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, escribió el funcionario estadounidense, acompañando el mensaje con una fotografía junto al mandatario argentino tomada durante su última visita a la Casa Blanca.

Bessent, uno de los arquitectos del paquete de asistencia financiera de USD 20.000 millones que Estados Unidos otorgó a Buenos Aires, interpretó el desempeño electoral como una validación del rumbo económico impulsado por la administración libertaria. “Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, afirmó.

El secretario del Tesoro agregó que “Argentina es un aliado vital en América Latina” y que la continuidad del proyecto de Milei “consolida la relación bilateral y sienta las bases para un ciclo de inversiones y creación de empleo”. En esa línea, sostuvo que espera que “se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán capital privado y traerán prosperidad para el pueblo argentino”.

Bessent cerró su mensaje con un guiño a la política exterior del expresidente Donald Trump, al afirmar que “bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida”. Y concluyó con una afirmación de tono optimista: “América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”.

Netanyahu: “Te atreviste y ganaste”

Desde Medio Oriente, Benjamin Netanyahu también envió un saludo público al presidente argentino. “Mi querido amigo presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”, expresó el primer ministro israelí a través de sus redes sociales.

Netanyahu elogió a Milei como “uno de los verdaderos líderes del mundo” y valoró su “determinación para desafiar las probabilidades en pos de una gran causa”. En un gesto cargado de simbolismo, cerró su mensaje con una frase emblemática del ejército israelí: “Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste”, escribió, en referencia al carácter disruptivo del mandatario argentino.

Un vínculo en expansión

Las felicitaciones de Bessent y Netanyahu reflejan la proyección internacional que Milei ha cultivado desde su llegada al poder. La relación con Estados Unidos se ha fortalecido a partir de los acuerdos de cooperación económica y la sintonía política con la administración republicana, mientras que con Israel se afianzó un lazo ideológico y diplomático basado en coincidencias estratégicas.

La última reunión entre Milei y Netanyahu tuvo lugar en septiembre, durante la gira del presidente argentino por Nueva York. Allí, ambos líderes dialogaron sobre la situación de los rehenes israelíes en Gaza, la cooperación en materia de seguridad y los avances en proyectos tecnológicos conjuntos.

Para los analistas internacionales, los mensajes de felicitación no solo constituyen gestos diplomáticos, sino también señales del reposicionamiento geopolítico de la Argentina bajo la conducción de Milei, quien busca reafirmar alianzas con Occidente y consolidar su imagen de líder reformista y promercado en el escenario global.