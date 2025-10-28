Lionel Messi volvió a hablar del Mundial

Lionel Messi, estrella del Inter Miami y campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, encendió la ilusión de los hinchas al hablar sobre su posible participación en el Mundial 2026. En una reciente entrevista con NBC, el rosarino expresó su entusiasmo: “Es algo extraordinario poder estar en un Mundial y me encantaría”.

Messi detalló que su continuidad en la selección dependerá de su estado físico en el próximo año. “Me gustaría estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección. Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%”, explicó.

El jugador, que ha disputado cinco Copas del Mundo, subrayó que defender el título sería un sueño cumplido. “Poder hacerlo de nuevo es espectacular. Siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales”, comentó.

En cuanto a su trayectoria, Messi recordó la importancia de levantar la Copa en Doha, señalando que “era el sueño de mi vida” y que era el único logro que le faltaba a nivel profesional tras su éxito con el Barcelona.

Un tributo a Maradona

Durante la entrevista, Messi fue consultado sobre el mejor jugador de la historia y respondió con humildad: “Para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo. Diego trascendía cualquier cosa”.

El capitán también rindió homenaje a otras leyendas del deporte, mencionando a figuras como Michael Jordan en baloncesto y a los tenistas Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. “Competir tanto tiempo por ser el mejor es algo fantástico”, añadió, así como a jugadores de baloncesto como LeBron James y Steph Curry, quienes lo han inspirado a lo largo de su carrera.