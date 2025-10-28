Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el Masters de París

Francisco Cerúndolo, la principal raqueta del tenis argentino, avanzó sin problemas en el Masters 1000 de París al vencer al bosnio Damir Dzumhur (63) con un marcador de 6-3 y 6-3 en 1 hora y 16 minutos. El próximo rival de Cerúndolo será Miomir Kecmanovic (53).

Por otro lado, Sebastián Báez (43) tuvo un debut desafortunado, quedando eliminado en la primera ronda tras perder 6-3 y 6-4 ante Cameron Norrie. El segundo mejor argentino en el ranking ATP ha decidido poner fin a su temporada y no participará en el torneo de Atenas.

Desde las rondas de clasificación, Tomás Martín Etcheverry (58) y Francisco Comesaña (68) lograron acceder al cuadro principal. Ambos han sido convocados nuevamente al equipo argentino de Copa Davis para las finales de noviembre en Bolonia. Etcheverry se enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (49) en un duelo entre compatriotas, asegurando al menos una raqueta argentina en segunda ronda. Mientras tanto, Comesaña se medirá ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (10), un rival complicado.