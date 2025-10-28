Maxi López contó cómo reparó su vínculo con Wanda Nara y qué haría si se cruza a Mauro Icardi

La complicidad entre Wanda Nara y Maxi López es uno de los grandes atractivos de esta temporada de MasterChef Celebrity (Telefe). El tiempo ayudó a limar asperezas y su relación se encuentra en un excelente momento. A tal punto que ellos mismos se sorprenden por la química que mantienen.



En diálogo con LAM (América), el exfutbolista precisó cuáles fueron las claves para reparar el vínculo con la mamá de sus tres hijos varones y reconoció que no imaginó “estar vivo” como para lograr trabajar juntos. “Sucedió y ahora lo estamos disfrutando”, remarcó.

“Pudimos superar nuestras diferencias. Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el cual dijimos ‘no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos’. Llevó mucho tiempo. Pero era algo que queríamos los dos”, analizó.

Y agregó: “Lo charlamos, lo maduramos. Y hoy, gracias a Dios, estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso porque me gusta estar cerca siempre de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”.

En ese sentido, admitió cómo el paso de los años ayudó a que tengan una convivencia sana y hasta cariñosa con su ex: “Hay a veces que uno tiene que sanar, tranquilizarse. Y llegamos a un punto de madurez en el cual no servía estar más peleados. No quería estar más peleado con ella y quería estar cerca de los chicos. (...) Ahora estamos disfrutando este momento”.

López valoró cómo logró retomar algunas costumbres con sus hijos. “Costó la revinculación, pero pasé las Navidades con ellos este último diciembre después de muchos años. Así que estoy feliz y quiero que sigamos así”, dijo a modo de ejemplo.

Luego, buscando una respuesta picante, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad de preguntarle al entrevistado qué haría si se cruza con Mauro Icardi, quien supo ser su amigo antes de que surgiera la denominada “icardiada”. “Seguiré de largo”, contestó Maxi sin dudarlo. Sin embargo, indicó que Wanda debería tratar de reconciliarse con el delantero del Galatasaray por las hijas que tienen en común.

Por último, sostuvo que siempre priorizó la tranquilidad familiar y aseguró que, en más de una oportunidad, accedió a compartir eventos con el exesposo de Nara. “Cuando fui a un cumpleaños de uno de mis chicos, estuve adentro del departamento de ellos. Ya lo hice en el pasado, cuando se trata de mis hijos el orgullo lo dejo de lado”.

“Así que lo único que quiero es que ellos puedan arreglar sus cosas, así las nenas también están tranquilas”, concluyó.

