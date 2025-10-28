Evento antisemita: ¿Cuánto gastó la Municipalidad para que venga un "artista" a tocar la guitarrita para 6 alienados?

Para que se entienda: Imáginese el lector que la Municipalidad invierte dinero en un evento llamado "Oratoria por las víctimas de los años 70", y que para la promoción del evento se utilizan imágenes de un Ford Falcon color verde, una cachiporra, el rostro de Videla, y todo edulcorado con la consigna "porque no fueron 30 mil".

Sepa ahora el lector que ocurrió algo muy similar, y que la Municipalidad de Rafaela destinó fondos públicos a la promoción de un evento llamado "Oratoria x Gaza", y que para la promoción del evento se utilizaron imágenes de un Kefiah color verde (en referencia al grupo terrorista Hamás), una sandía (en alusión a la lucha armada en tiempos de la primera intifada), un brazo con anémonas rojas (decoración utilizada para el infame libro escrito por la terrorista condenada Laila Jaled, terrorista que secuestraba aviones civiles en los años 70), un pañuelo en forma de mapa en el que se borra a un país soberano, histórico aliado de Argentina, en clara expresión del deseo de su eliminación y todo edulcorado con la consigna de estar en contra de "las políticas de exterminio que está llevando a cabo Israel", mentira promovida por organizaciones terroristas.

Hamás es un grupo armado declarado organización terrorista en nuestro país y en todo el mundo civilizado, y existe un grupo minúsculo de personas en Rafaela que recibieron fondos públicos para promover su agenda y difundir sus mentiras.

Nadie debe confundirse Hamás es un ejericto terrorista, muy poderoso, pero no puede sostener una contienda prolongada con Israel. Sabe que puede ganar una batalla pero no la guerra a largo plazo, y por eso se vuelca a la guerra de la propaganda. Miente sistemáticamente y difunde sus mentiras en occidente por intermedio de parias sociales que son subsidiados por fondos oscuros.

En forma imperdonable, la Municipalidad de Rafaela pasó a engrosar esa lista de subsidiantes de la propaganda de Hamás. ¿Cuánto gastó la Municipalidad de Rafaela para que venga un "artista" a tocar la guitarrita para 6 alienados (por que sí, solo asistieron unas 6 personas) y que en ese evento se buscará dar difusión a las ideas de Hamás?

¿Quién es Matías Quevedo?, ¿amigo de quién es?, ¿por qué recibió fondos públicos para viajar desde Córdoba y tocar la guitarra para 6 alienados sociales?. En este evento no se promovió la cultura de Rafaela, se hizo apología del terrorismo. ¡ESTO NO ES ARTE!, ES UN "ROBO DE FONDOS PÚBLICOS A BRAZO ARMADO".

Alguien dentro de la Municipalidad de Rafaela, por ignorancia, por inoperancia, o quizás a drede, no impidió que se destinaran fondos públicos a esta oscura actividad.

Por otro lado la respuesta oficial de la Municipalidad ha sido de momento tibia, por decir lo menos. El ejecutivo no ha querido hacerse responsable de la gravedad de la situación, y ha cargado las culpas sobre la "Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura", una entidad autónoma que recibe fondos discrecionales millonarios (este año más de $124 millones de pesos) por parte del Gobierno de la Ciudad, y en el que la Municipalidad tiene una innegable participación, por lo que se encuentra al tanto de todo lo que allí ocurre.

Debemos ahora bregar por la eliminación de esta "Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura", un órgano manejado por unos pocos amigos del poder y que mesquina sus fondos, siendos estos repartidos entre amigos de amigos, y dejando afuera a verdaderos artistas de Rafaela.

Por otro lado, la Municipalidad de Rafaela debe asumir un total control y manejo de los fondos públicos. En epocas austeras como las que corren resulta inconcebible que unos pocos "artistas" encumbrados repartan el dinero de todos los Rafaelinos a discreción. ¿Trabajar para realizar producciones de calidad que sean de interés para el público y conseguir auspicios? ¡NUNCA!, esa idea genera escosor en ellos, casi tanto como la ducha.