Qué dice el informe de los especialistas que evaluaron a Lourdes de Bandana

Un informe reciente elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) ha clasificado a Lourdes Fernández como una persona en situación de “alto riesgo”. El documento, elaborado por un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, destaca un contexto de vulnerabilidad extrema en la vida de la cantante.

Los especialistas identificaron en el testimonio de Fernández patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico, características comunes en relaciones abusivas. Aunque la artista ha negado haber sido agredida físicamente por su expareja, Leandro García Gómez, los peritos interpretaron su relato como el de “una mujer manipulada por el violento”, lo que sugiere una fuerte dependencia emocional.

Ante esta situación, Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de Fernández, ha solicitado que la cantante vuelva a declarar, considerando que podría ser víctima de delitos relacionados con la trata de personas.

El caso sigue su curso judicial con García Gómez, actualmente detenido, quien ha solicitado su excarcelación tras ser acusado de secuestrar y privar de la libertad a Fernández. La fiscalía se opone a esta solicitud y se espera que mañana el juez tome una decisión.