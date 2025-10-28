Hábitos matutinos que aumentan la energía y reducen el estrés

Iniciar la jornada con vitalidad y serenidad es posible a través de una serie de prácticas simples, según expertos de Hola y Harvard Health Publishing. Estas recomendaciones buscan transformar la rutina matutina antes de tomar la primera taza de café. A continuación, se detallan los pasos clave para optimizar el bienestar físico y mental desde el momento de despertar.

Estiramientos y movimientos articulares Realizar estiramientos suaves al levantarse es fundamental. Expertos sugieren desperezarse conscientemente, moviendo la cabeza de lado a lado y hacia adelante y atrás, manteniendo cada posición durante quince segundos. Rotar los hombros y practicar el "estiramiento del gato" son ejercicios que pueden ayudar a activar la circulación y oxigenar el cerebro. Respiración consciente Practicar la respiración diafragmática al amanecer es vital. Colocar una mano en el pecho y otra en el abdomen, inhalando profundamente y exhalando de forma pausada, contribuye a reducir la ansiedad. Se recomienda realizar al menos cuatro respiraciones profundas, alargando la exhalación gradualmente. Exposición a la luz solar La primera luz del día tiene múltiples beneficios. La exposición a la luz solar incrementa la producción de vitamina D y estimula la secreción de serotonina, mejorando el estado de ánimo. Además, regulariza los niveles de cortisol y ayuda a establecer el ritmo circadiano, lo que puede mejorar la calidad del sueño. Hidratación adecuada Tras horas de sueño, el cuerpo necesita una adecuada hidratación. Beber agua es esencial, y se recomienda un té verde con limón como alternativa. El té verde ayuda a activar las mitocondrias y reducir la inflamación, mientras que el limón aporta vitamina C y favorece la digestión. Ejercicio ligero Incorporar una caminata ligera es primordial. Se sugiere caminar a un ritmo moderado, activando el abdomen y relajando los brazos. Esta actividad no solo activa el metabolismo, sino que también prepara los músculos para el día. Subir escaleras al regresar incrementa los beneficios. Ducha de agua fría Finalizar la rutina con una ducha de agua fría puede ser revitalizante. Aplicar agua fría en piernas y brazos durante treinta segundos mejora la circulación y estimula el sistema inmunitario, proporcionando energía adicional.

Adoptar estas prácticas matutinas no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también impulsa el bienestar general, facilitando la adaptación ante los desafíos del día a día.