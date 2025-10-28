Tras la elección de Scaglia, Michlig queda a cargo de la vicegobernación en Santa Fe

Las elecciones de Gisela Scaglia, Pablo Farías y Caren Tepp como diputados nacionales por Santa Fe implicarán las renuncias y reemplazos a los cargos de vicegobernadora, diputado provincial y concejal de Rosario.

No será la primera vez que algún legislador provincial o un concejal llegue al Congreso de la Nación y se produzca el reemplazo por quien está como suplente. Ahora por la ley de paridad, el reemplazo es de varón por varón y mujer por mujer.

El caso inédito desde 1983 a la fecha es la renuncia de la vicegobernadora para ir al Congreso. Desde el regreso de la democracia, salvo Antonio Andrés Vanrell todos los vices finalizaron sus mandatos. Carlos Aurelio Martínez (1983/87); Miguel Robles (1991/95); Gualberto Venesia (1995/99), Alberto Muniagurria (1999/03); María Eugenia Bielsa (2003/07); Griselda Tessio (2007/11); Jorge Henn (2011/15); Carlos Fascendini (2015/19) y Alejandra Rodenas (2019/23).

En cambio, Vanrell quien acompañó a Victor Reviglio en 1987 fue destituido tres años después en juicio político por la Legislatura por irregularidades administrativas graves que luego fueron judicializadas. Augusto Fischer, senador justicialista por el dpto Belgrano era el presidente pro témpore del Senado y se ubicó como sucesor de Reviglio. Es más, en dos ocasiones quedó a cargo del Ejecutivo por la salida al exterior del gobernador.

Scaglia y el traspaso de poder en la provincia

Ahora, cuando Scaglia efectivice la dimisión, no será necesaria la realización de una elección complementaria y en los hechos el presidente pro témpore del Senado cubrirá la vacancia de Pullaro. Hoy, el senador radical por San Cristóbal, Felipe Michlig, es el presidente pro témpore de la Cámara Alta electo por sus pares en la sesión Preparatoria.

El artículo 97 de nuestra flamante Constitución señala que "el Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador de la Provincia y, en su defecto, por un vicegobernador, elegido al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico período que el gobernador".

Más adelante, el 101 señala que "el vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente de éste, por el resto del período legal; y en caso de enfermedad, ausencia o suspensión en tanto el impedimento no cese".

El artículo siguiente especifica que "en caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo sustituye el presidente provisional del Senado mientras se procede a nueva elección, la que no puede recaer en este último, para completar período. La convocatoria debe hacerse dentro del plazo de diez días y la elección realizarse en término no mayor de noventa días. No procede nueva elección si el resto del período no excede de un año y medio.



El vicegobernador en ejercicio es igualmente reemplazado por el presidente provisional del Senado en caso de enfermedad, ausencia o suspensión, mientras no cese el impedimento".

En el caso de que Pullaro viaje al exterior a partir de diciembre, Michlig quedará a cargo del Poder Ejecutivo. No será la primera vez que un senador ocupe tal función. Además de Fischer lo hicieron Norberto Betique (PJ - Iriondo) y Rubén Pirola (PJ - Las Colonias).

Suplentes que tomarán las bancas

En cuanto al reemplazo de Pablo Farías, le sucederá en la banca el dirigente socialista de Correa, departamento Iriondo, Andrés Fabián Cejas. Es el suplente número 4 en la lista Unidos para Cambiar Santa Fe. El primer varón de la lista era Germán Scavuzzo quien suplió a Fabián Bastia que fue designado ministro de Gobierno.

Entre Scavuzzo y Cejas en la lista de suplentes figuran las socialistas Karina Chumpitaz y Daiana Gallo Ambrois.

En cuanto a Caren Tepp, concejal de Rosario, su banca será ocupada por la docente y dirigente gremial de Amsafe, Agustina Gareis quien se referencia en la titular de Ctera, Sonia Alesso.

