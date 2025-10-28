Francia: comienza el juicio contra los acusados de acoso a Brigitte Macron

Diez personas, entre ellas una médium, un publicista y varios activistas asociados a movimientos conspirativos, fueron juzgadas este lunes en París por acosar a Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia. Están acusadas de difundir rumores falsos sobre su identidad de género.

El juicio, que se lleva a cabo en el Tribunal Correccional de París durante dos días, se desarrolla sin la presencia de la primera dama. La denuncia de Brigitte Macron, presentada en agosto de 2024, dio inicio a una investigación por ciberacoso sexista y antisocial. En Francia, este delito puede conllevar hasta dos años de prisión y multas.

Los acusados, ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 60 años, son señalados por propagar afirmaciones maliciosas sobre la “sexualidad” de Brigitte Macron, incluyendo afirmaciones infundadas de que ella nació hombre. Además, algunos intentaron insinular un tono de “pederastia” en su relación con el presidente, debido a los 24 años de diferencia de edad entre ellos.

Entre los imputados se encuentra Natacha Rey, considerada la autora original del rumor, quien no acudió al juicio. También está Delphine J., conocida como “Amandine Roy”, condenada por difamación en 2024 y posteriormente absuelta en apelación, quien difundió una entrevista sobre el supuesto género de la primera dama. El publicista Aurélien Poirson-Atlan, conocido como “Zoé Sagan”, también enfrenta cargos.

Durante la primera jornada, los abogados defensores intentaron aplazar el juicio, argumentando falta de tiempo para examinar el expediente. Sin embargo, el tribunal rechazó los pedidos.

Los acusados afirman ser víctimas de “acoso inverso” y defienden su derecho a la libertad de expresión. No obstante, la Fiscalía de París sostiene que los mensajes difundidos fueron “maliciosos y sexistas”, causando un “grave deterioro en la salud física y mental” de Brigitte Macron.

Este caso forma parte de un contexto más amplio de desinformación y ataques personales contra figuras públicas en Francia. Los rumores sobre la identidad de Brigitte Macron han circulado desde 2017 y se intensificaron durante la pandemia a través de redes conspirativas.

La investigación revela que Natacha Rey fue la primera en difundir el rumor a principios de 2021, amplificado por Amandine Roy y Xavier Poussard, un colaborador de una publicación de extrema derecha. Owens, influencer estadounidense, también retó el rumor en una serie de videos, lo que llevó a los Macron a iniciar un proceso de difamación en EE.UU.

El equipo legal de los Macron espera presentar “pruebas científicas” en este caso, acusando a Owens de llevar a cabo una “campaña de humillación” a través de mentiras por motivos lucrativos.