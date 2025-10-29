Plan de pavimentación: Frentistas se van a tener que hacer cargo y los costos son enormes

El plan de pavimentación de 220 cuadras, que se ampliará a más de 250 tras modificaciones en el Concejo Municipal, se encuentra en su etapa preliminar. A pesar de los anuncios reiterados, el municipio aún no ha distribuido las boletas proforma que deberán pagar los contribuyentes afectados por el sistema de “contribución por mejoras”.

Entre los beneficiarios se encuentran muchos frentistas que no esperan estas boletas, ya que residen en áreas donde el pavimento de concreto asfáltico, aplicado hace más de 30 años, ha alcanzado su fin de vida útil. Las calles en cuestión, que presentan un deterioro considerable, han sufrido por la falta de mantenimiento adecuado, un problema que no siempre se debe a la ineficiencia de las autoridades, sino también a la falta de recursos y técnicas de bacheo disponibles en el municipio.

La sorpresa podría aumentar para esos frentistas, dado que muchos desconocen que sus calles están incluidas en el proyecto de repavimentación. A diferencia de anteriores repavimentaciones, esta vez se les facturará el costo de las obras.

De las más de 250 cuadras, 82 corresponden a áreas ya pavimentadas anteriormente. En el barrio Los Nogales, por ejemplo, se planea repavimentar 18 cuadras, las únicas del sector incluida en el plan.

Detalles del Proyecto

La ordenanza que autoriza la ejecución del plan permite al Ejecutivo llevar a cabo la obra en calles especificadas. La repavimentación incluirá un nuevo pavimento de hormigón sin armar, de 15 cm de espesor, sobre una base compactada.

A continuación, se detalla el plan por barrio:

Martín Fierro : Mainardi, Soldano, Luis Maggi.

: Mainardi, Soldano, Luis Maggi. Belgrano : Florencio Sánchez, Gobernador Crespo, Providenti.

: Florencio Sánchez, Gobernador Crespo, Providenti. Pizzurno : Alfonsina Storni, Grierson, Cortázar, D. Mateos.

: Alfonsina Storni, Grierson, Cortázar, D. Mateos. Fátima y Mosconi : Varias calles entre Estrada y Constitución.

: Varias calles entre Estrada y Constitución. Villa Podio : Estrada, Gral. Mosconi, Simonetta.

: Estrada, Gral. Mosconi, Simonetta. Los Nogales: Chacabuco, Francisco Peretti, R. Casabella, A. Lincoln, Falucho, Vélez Sársfield.

Un Problema Antiguo en Busca de Soluciones

El pavimento de concreto asfáltico, en su mayoría instalado en los años ‘80, ha agotado su vida útil. En el pasado, se han buscado soluciones, incluida una colaboración con Vialidad Provincial que permitió realizar reparaciones de manera temporal.

El exintendente Luis Castellano hizo un intento similar en 2012, con un plan de repavimentación que fue desechado por la oposición de los frentistas. A lo largo de los años, el municipio ha recibido financiamiento para ciertas áreas, lo que permitió realizar obras sin cargar los costos a los vecinos.

Ahora, sin esas ayudas, el municipio planea que los frentistas paguen por una pavimentación que ya financiaron en los años ‘80, planteando dudas sobre los costos, como si se incluirán gastos por el desmantelamiento del pavimento viejo.

La situación actual genera incertidumbre y malestar entre los vecinos de las calles afectadas, quienes se enfrentan a un nuevo proceso de pago sin haber recibido suficiente información sobre el proyecto.