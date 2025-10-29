Tapia aseguró que el partido inaugural del Mundial 2030 se jugará en Argentina

En la Asamblea Extraordinaria anual de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia defendió su gestión desde 2017 y destacó el compromiso de revitalizar la institución en una etapa complicada.

Tapia subrayó la importancia de proteger los derechos de las asociaciones civiles sin fines de lucro y de los clubes, que, según él, cumplen una función social en áreas donde el Estado no llega. Además, se refirió a la próxima Copa Mundial 2030, que Argentina, Uruguay y Paraguay co-organizarán. "El Mundial del 2030 será una reparación histórica, ya que Sudamérica reivindicará la historia del torneo, que se celebró por primera vez en Uruguay", afirmó.

El presidente de AFA también anunció que Argentina tendrá la posibilidad de albergar el partido inaugural y reiteró el objetivo de CONMEBOL de contar con un Mundial de 64 equipos, permitiendo que los tres países tengan una fase completa en el torneo.