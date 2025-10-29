AFA aprobó la afiliación de Leones de Rosario

En un hecho histórico, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó durante su Asamblea Ordinaria del pasado martes la afiliación de Leones Fútbol Club a los torneos superiores del fútbol nacional. La decisión fue ratificada por votación unánime de los asambleístas presentes.

Leones, un club vinculado a la familia de Lionel Messi, estará habilitado para competir en la Primera Categoría ‘C’ a partir de la temporada 2026. Inscripto en la Asociación Rosarina de Fútbol, el equipo ingresará directamente a los torneos de la AFA, omitiendo la división principal de la Liga Rosarina.

Este hecho ha despertado controversia, ya que en los últimos 40 años solo dos clubes—Real Pilar y el Club Mercedes—han conseguido una afiliación directa a la AFA bajo la gestión de Claudio Fabián Tapia.

El Camino al Ascenso

Los clubes afiliados directamente a la AFA pueden ascender a la Primera División desde el "Ascenso Metropolitano", que incluye las categorías Primera C, Primera B y Primera Nacional. Desde 2024, la AFA unificó la Primera D y la Primera C, facilitando el ascenso de equipos a una nueva Primera C profesional. Deportivo Camioneros y Estrella del Sur fueron los primeros en beneficiarse de este nuevo esquema.

Para clubes indirectamente afiliados, el camino hacia la élite se realiza a través de los torneos del Consejo Federal, que regula el ascenso del interior mediante Líneas Regionales y el Torneo Federal.

Historia y Fundación del Club

Leones de Rosario Fútbol Club fue fundado el 2 de enero de 2015, con la participación activa de la familia Messi y financiamiento de la Fundación Messi, que ayudó en la construcción de un complejo deportivo en la localidad de Alvear, cerca de Rosario. Matías Messi, hermano de Lionel, es el actual presidente del club, acompañado en la Comisión Directiva por su hermana y su sobrino.

La AFA también ha nombrado a Víctor "Chapa" Zapata, exfutbolista de River, como el primer entrenador del club. Además, se prevé que Leones juegue sus partidos como local en el Estadio Único de San Nicolás, utilizado por la AFA para la Copa Argentina y situado a unos 70 kilómetros de Rosario.