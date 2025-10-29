Sorpresa en el Masters 1000 de París: Carlos Alcaraz quedó eliminado

En un sorpresivo giro en el tenis, el británico Cameron Norrie, actualmente en el puesto 31 del ranking ATP, eliminó al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, en la segunda ronda del Masters 1000 de París. Norrie logró la victoria tras una remontada que culminó en parciales de 4-6, 6-3 y 6-4, en un encuentro que duró dos horas y 22 minutos.

A pesar de haber ganado el primer set, Alcaraz, que regresaba a la competición tras su participación en el ATP 500 de Tokio, mostró una notable imprecisión, acumulando 54 errores no forzados. Su rendimiento no le permitió establecer el ritmo del partido, lo que le costó la eliminación.

Con esta derrota, Alcaraz pone fin a una racha de 17 victorias consecutivas en torneos de esta categoría, abriendo así la puerta a una nueva competencia por el liderazgo del ranking ATP. El italiano Jannik Sinner podría recuperar el primer puesto si logra ganar el torneo en París, tras haberlo perdido en la final del US Open.