Argentina y Uruguay igualaron 2-2 en la Liga de Naciones femenina

La Selección Argentina femenina empató 2-2 con Uruguay en la segunda fecha de la Liga de Naciones CONMEBOL, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. A pesar del resultado, el equipo dirigido por Germán Portanova se mantiene en la cima de su grupo.

El partido comenzó con Uruguay tomando la delantera a los 34 minutos, cuando Wendy Carballo convirtió de cabeza tras un centro de Stephanie Lacoste. No obstante, Argentina reaccionó en la segunda mitad: Maricel Pereyra empató el marcador 1-1 en el minuto 47, aprovechando un error defensivo rival.

Veinticuatro minutos más tarde, Belén Aquino logró poner a Argentina en ventaja 2-1 con un potente disparo. Sin embargo, en los últimos minutos del encuentro, Florencia Bonsegundo asistió a Annika Paz, quien anotó el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Argentina sigue compartiendo el liderazgo del grupo con Chile y mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a la Copa Mundial.