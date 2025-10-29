Los motivos por los que Franco Colapinto seguirá en Alpine en 2026 según un medio europeo

Franco Colapinto está a punto de asegurar su lugar en la Fórmula 1 con Alpine para la temporada 2026. La escudería planea anunciar su decisión en los próximos días, en medio de rumores sobre otros posibles candidatos. Según el medio alemán Auto Motor und Sport (AMuS), varios factores internos respaldan su continuidad.

Las expectativas en torno a Colapinto aumentaron tras un incidente reciente en Austin, donde desobedeció una orden de equipo al adelantar a su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, Flavio Briatore, jefe de Alpine, confirmó que la disculpa del piloto ha permitido dejar atrás este episodio y mirar hacia el futuro.

AMuS destaca tres razones clave para la permanencia de Colapinto en Alpine:

Mejora en el rendimiento: Colapinto ha demostrado un notable crecimiento. Briatore mencionó que el piloto bonaerense ha alcanzado un ritmo comparable al de Gasly en las últimas carreras, lo que ha convencido a la dirección del equipo. Falta de opciones sólidas: El programa de desarrollo de Alpine enfrenta limitaciones en cuanto a su plantel de pilotos. AMuS señala que, dentro de su propia estructura, el equipo cuenta mayormente con novatos, lo que aumenta el valor del rendimiento de Colapinto. Según Briatore, él y Paul Aron son los únicos candidatos para el segundo asiento en 2026, luego de descartar a Jack Doohan. Estrategia de no esperar pilotos externos: Alpine ha decidido no aguardar a la disponibilidad de pilotos experimentados de otras escuderías. AMuS informa que el equipo concluyó que no era conveniente buscar fuera, lo que inclina la balanza a favor de Colapinto como una opción viable y en ascenso.

En conclusión, la combinación del rendimiento de Colapinto, las limitaciones internas del equipo y la estrategia de Alpine apuntan a su continuidad en la escudería para el próximo año.