Trump defendió la vigencia del alto el fuego en Gaza y aseguró que Israel tiene derecho a defenderse

Donald Trump aseguró este miércoles que el alto el fuego en Gaza respaldado por Estados Unidos sigue en vigor, a pesar del recrudecimiento de los enfrentamientos entre Israel y los miembros del grupo terrorista Hamas. Las declaraciones del presidente estadounidense se producen luego de la muerte de un soldado israelí en la zona de Rafah, atribuida a un ataque de milicianos palestinos, que desencadenó una serie de bombardeos aéreos sobre el enclave por parte del Ejército israelí.



Trump explicó a bordo del Air Force One que “nada va a poner en peligro el alto el fuego”, al tiempo que insistió en que los terroristas tienen que entender que son “una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tienen que comportarse”. El mandatario remarcó que el ejército de Israel “tiene derecho a devolver el golpe” si es atacado y concedió legitimidad a la respuesta del gobierno israelí tras la muerte del militar en Gaza.



El jefe de la Casa Blanca insistió en que la estabilidad de la tregua no depende de estos episodios y defendió el derecho de Israel a emplear la fuerza si considera que está siendo atacado. “Si ellos (Hamas) son buenos, van a ser felices y, si no son buenos, van a ser exterminados, sus vidas serán exterminadas”, afirmó el presidente estadounidense, dejando claro su apoyo al gobierno israelí en el manejo de la seguridad en la región.

Este martes, el ejército israelí confirmó que el soldado fallecido es el sargento mayor Yonah Efraim Feldbaum, de 37 años, operador de maquinaria pesada. Según un comunicado militar, el ataque se produjo cuando milicianos palestinos abrieron fuego contra una excavadora militar en el barrio Jenina de Rafah, en el sur de la Franja. Poco después, los agresores emplearon proyectiles RPG contra un vehículo blindado en la zona, aunque sin causar nuevas víctimas.



En represalia, el ejército israelí lanzó una serie de bombardeos sobre decenas de objetivos en distintos puntos de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Shin Bet informaron que en las operaciones fueron abatidos 30 combatientes considerados responsables de coordinar ataques desde puestos de mando dentro del enclave palestino. A pesar de la escalada, un portavoz militar subrayó que, tras responder a las agresiones, Israel restableció la aplicación del alto el fuego pactado.



Los líderes del grupo terrorista en Gaza señalaron que al menos 70 personas murieron en los ataques de las últimas 24 horas, incluidas familias enteras en zonas residenciales como el campo de refugiados de Bureij, el barrio Sabra de la ciudad de Gaza y el área de Khan Younis. El rápido deterioro de la situación humanitaria ha generado preocupación internacional y renovados llamados a la contención por parte de distintos gobiernos y organismos.

Hamas negó cualquier implicación en el ataque que costó la vida al soldado israelí en Rafah y, en un comunicado, reiteró su compromiso con el acuerdo de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos. No obstante, Israel y Hamas se han acusado mutuamente de infringir la tregua, vigente desde el 10 de octubre, la cual buscaba poner fin a dos años de enfrentamientos agudizados tras la ofensiva liderada por militantes palestinos en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó “poderosos ataques” contra objetivos estratégicos en Gaza tras el incidente de Rafah. Un oficial de las FDI detalló que Hamas había incumplido el acuerdo de alto el fuego al atacar posiciones militares dentro de la llamada “línea amarilla” en la Franja, área delimitada para la retirada y despliegue de fuerzas bajo el pacto vigente.

La tensión creciente ha provocado reacciones internacionales. Turquía condenó los nuevos bombardeos y afirmó que Israel está violando el alto el fuego. El gobierno turco instó a la comunidad internacional a actuar y calificó la respuesta israelí como una “política de genocidio”. Israel sostiene que sus acciones están amparadas por el derecho a la legítima defensa y rechaza contundentemente las acusaciones de crímenes contra la población palestina. Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia en La Haya mantiene una denuncia activa por genocidio presentada contra Israel.

