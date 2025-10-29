El exnovio de Lourdes Fernández seguirá preso

El juez Diego Javier Slupski ha decidido que Leandro García Gómez, exnovio de la cantante Lourdes Fernández, permanecerá en prisión.

García Gómez fue detenido el jueves por la noche en su casa de Palermo, donde la Policía lo arrestó al buscar a la artista, quien no había tenido contacto con su familia durante 19 días. Está acusado de privación ilegítima de la libertad.

La defensa del imputado había solicitado su excarcelación, pero Slupski no accedió a la petición "bajo ningún tipo de condición ni caución". El magistrado respaldó la solicitud de Silvana Russi, fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, quien argumentó que las "graves características de los hechos" y la actitud de García Gómez constituían indicios suficientes para dudar de su disponibilidad para someterse a la justicia.