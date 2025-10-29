Maximiliano Pullaro le envió una señal a Javier Milei: A favor de las reformas

En el marco del acto inaugural de la 13ª edición de la Semana Comex en la Estación Belgrano en la ciudad, el gobernador, Maximiliano Pullaro, defendió la necesidad de discutir la reforma laboral y tributaria. A su vez, realizó un análisis de lo que dejaron las elecciones.

Maximiliano Pullaro mostró apoyo a la reforma laboral y tributaria

Sobre dicho escenario, uno de los puntos que abordó el mandatario tuvo que ver con la reforma laboral y tributaria que busca el Gobierno y fue impulsada por la diputada nacional, Romina Diez, quien a su vez es presidenta de La Libertad Avanza (LLA) en territorio de Pullaro. En ese sentido, el radical se mostró a favor de ambas medidas considerando fundamental su debate.

En cuanto a la reforma laboral, a la que calificó de "fundamental", aseguró estar de acuerdo y explicó: "Tenemos que dar el debate para tener más competitividad". Posterior a ello, sumó: "Desde nuestro criterio y con la conformación que tiene la provincia de Santa Fe, tenemos que trabajar para darle las herramientas a nuestros empresarios y a nuestros trabajadores para que puedan crecer y desarrollarse en nuestra economía".

Por su parte, en relación a la tributaria, sostuvo su apoyo aunque realizó algunas aclaraciones remarcando la importancia de llevar adelante "una discusión sensata" sobre el tema.

Nosotros estamos intentando poner blanco sobre negro y despejar los claroscuros que tiene este debate, porque a veces parece que la carga impositiva que tiene la República Argentina está en las provincias o en las municipalidades, y eso es incorrecto", cuestionó y subrayó que "la mayor carga impositiva está por parte del Estado Nacional".

Elecciones: Pésimo debut de Provincias Unidas

Con respecto a los resultados obtenidos por Provincias Unidas el pasado domingo, Pullaro realizó un balance y señaló que desde el espacio contaban con "una expectativa de llegar en el orden nacional al 10%. Llegamos casi al 8%. Habíamos dicho de tener cerca de 20 diputados. Tenemos 18 diputados nacionales".

Asimismo, reconoció que en Santa Fe "teníamos la expectativa de tener 3 diputados nacionales. No llegamos a cumplir el objetivo de los 3 diputados". Sin embargo, indicó que los 2 diputados nacionales (Gisela Scaglia y Pablo Farías) "van a ir a defender la Provincia al Congreso de la Nación".

Al momento de realizar un balance, el oriundo de Hughes aseguró que están "conformes" con lo que ocurrió a nivel nacional. "De las alternativas que teníamos, en este momento nosotros tenemos gente que va a ir a defendernos y a protegernos como provincia y nos da herramientas para sentarnos con el gobierno permanentemente. La provincia de Santa Fe siempre tuvo legisladores que respondían a programas o a proyectos construidos desde el AMBA", aclaró.

"Fue una elección que se nacionalizó mucho, donde se discutieron dos modelos nacionales. O volver atrás si ganaba el kirchnerismo o continuar con este modelo que no era lo que nosotros entendíamos que teníamos que acompañar".

Lo que viene

Teniendo en cuenta el pronóstico que se aproxima para Provincias Unidas, el gobernador anticipó: "Nos vamos a reunir, estamos charlando" (obviando que ya esperan el llamado del Presidente). De manera continuada, envió un mensaje a los santafesino.

"Desde el 10 de diciembre vamos a tener un bloque legislativo que no solo va a discutir ideas, sino va a defender al interior productivo. Son cerca de 20 diputados, hoy 18 diputados nacionales y cerca de 20 senadores nacionales y eso nos da un poder muy grande para sentarnos con el gobierno. Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante", informó.

Santa Fe es violeta

Por otro lado, Pullaro fue consultado sobre el triunfo de LLA en manos del diputado electo, Agustín Pellegrini, en su territorio. Ante esto, destacó: "Yo no subestimo a nadie. Es un joven que representa a un frente y a un partido político que gobierna hoy la República Argentina y que sacó alrededor del 40% de los votos".

En ese sentido, el gobernador opinó sobre por qué LLA fue más que el peronismo en Santa Fe: "Esta Provincia con mucha claridad y fuerza le dice no al kirchnerismo y rechaza el modelo populista de gestión, de despilfarro, de corrupción que se llevó adelante muchos años en la República Argentina".

