Sistema colapsado: Mársico solicita la creación de un nuevo juzgado de familia en Rafaela

El Concejal Lisandro Mársico ingresó un Proyecto de Resolución mediante el cual requiere a los poderes provinciales Ejecutivo, Legislativo y Judicial llevar a cabo de manera urgente, los procedimientos legales pertinentes a los fines de proceder a la creación de un Juzgado de Primera Instancia de Familia en el Distrito Judicial Nº5, con asiento en la Ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos.

“Debido a la actual situación de saturación que presenta el Juzgado de Familia de la Quinta Circunscripción Judicial, en virtud del gran cúmulo de causas que se tramitan, que al 30 de septiembre del cte. año son 10639, resulta de imperiosa necesidad la creación de un nuevo Juzgado en la materia de referencia” informó el titular del Concejo Municipal.

“La competencia territorial, corresponde a las cuarenta y seis localidades del Departamento Castellanos, sumándose San Martín de las Escobas (Departamento San Martín) y Nuevo Torino en el Departamento Las Colonias. Durante el año 2025, los expedientes ingresados suman 1998, de los cuales 1138, corresponden a situaciones de violencia y el resto corresponden a divorcios, adopciones, alimentos, régimen de comunicación, a los que se suman los referidos a la protección de las personas, internaciones, controles de legalidad, entre otros”, dijo el edil Mársico

“La situación económica, social y la ruptura del entramado social ha impactado fuertemente en el fuero de familia por lo que resulta necesario su abordaje. Brindar espacios adecuados para los operadores del sistema judicial y sumar recursos humanos permitirá lograr una mejor prestación del servicio de justica” sostuvo el concejal demoprogresista.

“Las situaciones relacionadas con las violencias representan el mayor número de expedientes que ingresan en el Juzgado de Familia de referencia. En el año 2024de 2842 causas que ingresaron en el fuero, 1508 pertenecen a situaciones de violencia, las cuales no admiten demoras en su abordaje, se requiere de celeridad en las decisiones, a los fines de evitar que desencadenen en delitos más graves, lo que justifica claramente la creación de otro Juzgado que descomprima la compleja situación de exceso de causas y garantice la realización de actuaciones con la urgencia que ameritan en razón de la variedad de temáticas que se le presentan” manifestó Lisandro Mársico.