Vecinos se quejan de automovilista desaprensivo en Villa Aéro Club

Desde hace unas semanas, los vecinos de Villa Aéro Club vienen denunciando a un conductor desaprensivo que circula por el barrio a una velocidad poco prudente, incluso sin importarle cuando transeúntes realizan actividad física en las calles del barrio —algo tradicional— o cuando niños se movilizan en bicicleta.

Uno de los vecinos nos manifestó: "El otro día venía por la ruta, entró al barrio a una velocidad inusitada y dobló por la calle Guaraní a no menos de 70 kilómetros por hora. La camioneta blanca que maneja se bamboleó; de milagro no atropelló a una persona que iba caminando".

Otro vecino comentó: "Al principio, y debido a la altísima velocidad a la que circula, nos costó saber quién era, pero ya lo localizamos y vamos a ir a la justicia. No podemos permitir que mate a alguien. Si él se quiere matar, que lo haga, pero que no ponga en riesgo a los demás".

A este medio le llegó una foto que uno de los vecinos tomó. La imagen es de una camioneta Toyota color blanca, y por lo que nos manifestaron, corresponde a un ex empresario del rubro automotor. Si bien sabemos su nombre, estamos verificando la información para tener plena certeza de quién se trata; pero en principio no habría dudas de quién es.

Otro vecino nos dijo: "Tengo registrados los horarios en que ingresa al barrio, cuando circula por la colectora a más de cien kilómetros por hora. Decidí registrarlo para hacer la denuncia, pero si la justicia no actúa como debe ser, me encargaré de educarlo. A este muchacho, aparentemente, no le funciona una válvula, si la justicia no hace nada, yo me voy a encargar".

Hasta donde pudimos saber, en el día de la fecha, un reconocido abogado del foro local presentó la correspondiente denuncia penal por el delito de conducción temeraria y realizó lo mismo ante las autoridades municipales. Sabemos que aportó una fotografía de la camioneta en cuestión y solicitó que la Municipalidad de Rafaela tome los recaudos pertinentes de manera urgente.

Es importante que los vecinos se animen a denunciar a este tipo de personajes que ponen en riesgo la vida de las personas y son absolutamente desaprensivos al volante. Por ahora, afortunadamente, no hay que lamentar a ninguna persona lastimada, pero sin el compromiso de la gente, las malas noticias no tardarán en llegar. Más vale prevenir que curar.

