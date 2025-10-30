Augusto Rolando presentó un proyecto de reforma que regula el servicio de remises

El concejal de Rafaela, Augusto Rolando, presentó un proyecto de reforma a la Ordenanza N.º 3338, que regula el servicio de remises en la ciudad. Esta iniciativa, impulsada por el bloque Unidos, busca adaptar la normativa del transporte de pasajeros ante la llegada de plataformas digitales como Didi, que transforman la movilidad urbana.

"Las nuevas tecnologías nos obligan a revisar marcos normativos antiguos. El objetivo de este proyecto es equilibrar las condiciones entre las agencias tradicionales y las plataformas digitales", afirmó Rolando.

Las principales modificaciones propuestas incluyen:

Un descuento del 25% en tasas municipales para las agencias sin infracciones, como incentivo al cumplimiento normativo.

Eliminación de la obligatoriedad de contar con playas de estacionamiento, que serán opcionales.

Permitir que las agencias desarrollen sus propias aplicaciones digitales para conectar con los usuarios.

Rolando también mencionó que este proyecto complementa un borrador previo que propone un marco regulatorio específico para las plataformas digitales de transporte, garantizando condiciones mínimas de seguridad y control.

"La intención no es obstaculizar la llegada de nuevas formas de transporte, sino establecer reglas claras y justas para todos los actores involucrados", concluyó.

El proyecto será analizado en comisiones del Concejo Municipal en las próximas semanas, luego de una reunión con representantes de agencias de remises que solicitaron una actualización de la normativa local en respuesta a la competencia de plataformas digitales y a los cambios en los hábitos de movilidad en Rafaela.