Racing empató con Flamengo y la ilusión se esfumó por completo

El miércoles por la noche, Racing Club y Flamengo empataron 0-0 en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con lo que La Academia quedó eliminada tras no poder revertir el resultado de la ida.

El Cilindro de Avellaneda vibró de emoción, pero los dirigidos por Gustavo Costas no lograron igualar la serie. Flamengo, bajo el mando de Filipe Luíz, avanzó a la final del torneo.

Desde el inicio, Racing mostró una intensidad notable, generando varias oportunidades claras de gol, pero el arquero Agustín Rossi se destacó y mantuvo su arco en cero. En el segundo tiempo, con la tensión palpable en las tribunas, Costas realizó modificaciones ofensivas, pero no fue suficiente. A pesar de que Flamengo terminó el partido con diez hombres tras la expulsión de Gonzalo Plata, La Academia no pudo concretar su anhelo de llegar a Lima.

Así, Racing se despidió de su sueño de gloria, mientras Flamengo se prepara para enfrentar al ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito en la final, que se disputará el próximo 29 de noviembre en Lima, Perú.