Cerúndolo se enfrentará a Jannik Sinner en el Masters de París

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina en el circuito ATP, avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de París tras vencer a Miomir Kecmanovic por 7-5, 1-6 y 7-6(4) en un encuentro complicado. Aunque Cerúndolo tenía un match point en el tercer set cuando lideraba 5-2, Kecmanovic logró igualar y llevó la tensión a un emocionante tiebreak.

Con esta victoria, Cerúndolo suma 18 triunfos en la temporada de Masters 1000, igualando registros de destacados argentinos como Juan Martín Del Potro y David Nalbandian. Solo Guillermo Coria, con 21 triunfos, tiene más en un mismo año en esta categoría.

El próximo desafío para Cerúndolo será enfrentar al italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo y favorito al título, en la tarde del jueves. En sus anteriores encuentros, Sinner lleva la delantera 3-2, habiendo ganado el último duelo en la tercera ronda del Masters de Roma en 2025.

Por otro lado, Camilo Ugo Carabelli fue eliminado tras un reñido partido contra Alexander Zverev, campeón defensor y actualmente en el tercer puesto del ranking. Carabelli, que había superado a Tomás Etcheverry en la primera ronda, perdió por 7-6(5), 1-6 y 7-5, después de haber estado 3-1 arriba en el set decisivo. Con este resultado, Cerúndolo se convierte en el único argentino que continúa en el torneo.