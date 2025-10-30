La dupla argentina sigue dominando Francia

El Racing de Estrasburgo logró una convincente victoria por 3-0 ante el Auxerre en la décima jornada de la Ligue 1, destacando nuevamente el aporte de dos futbolistas argentinos: Valentín Barco y Joaquín Panichelli.

Con este triunfo, el equipo se mantiene en los primeros lugares de la liga francesa. El partido marcó el debut goleador en Europa de Barco y la continuidad del buen rendimiento de Panichelli, quien sigue acumulando goles en la competición.

El primer tiempo transcurrió con pocas ocasiones, pero apenas iniciada la segunda parte, Barco asistió de manera brillante a Diego Moreira. Este envió un centro bajo que Panichelli interceptó para abrir el marcador en el minuto 46.

Nueve minutos después, el sueco Sebastian Nanasi aumentó la ventaja a 2-0. El broche de oro llegó a los 60 minutos, cuando un disparo de Moreira fue contenido por el arquero, pero dejó un rebote que Barco aprovechó con elegancia, sellando el 3-0.

Con esta actuación, la dupla argentina reafirma su protagonismo en la liga, elevando al Racing de Estrasburgo a la cuarta posición, a solo dos puntos del líder Paris Saint-Germain, manteniendo vivas sus aspiraciones por el título.