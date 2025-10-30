Darío Benedetto y su paso fugaz por Newell’s

El paso de Darío Benedetto por Newell's Old Boys ha llegado a su fin. Tras la destitución de Cristian “Ogro” Fabbiani y la designación de Lucas Bernardi como entrenador interino hasta fin de año, el delantero fue notificado que no formará parte del nuevo proyecto del club. Así, su salida se concretó apenas cuatro meses después de su llegada a Rosario.

El jugador, acompañado por su entorno, inició rápidamente el proceso de rescisión de su contrato, que fue oficialmente anunciado por el club el martes a través de un comunicado en redes sociales: “El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa.”

Benedetto se unió a Newell’s en junio con la esperanza de recuperar su rendimiento y aportar experiencia al ataque. Sin embargo, problemas físicos y falta de continuidad limitaron su actuación. En total, disputó solo nueve partidos sin marcar goles.

Su último encuentro se produjo el 17 de octubre, en la derrota 3-1 frente a Argentinos Juniors, donde jugó apenas un tiempo. Antes, había desaprovechado un penal crucial que podría haber empatado un partido contra Belgrano.

Bernardi, ídolo del club y campeón con Newell’s, comunicó personalmente a Benedetto que no contaría con él para el resto de la temporada. A partir de ese momento, el delantero dejó de entrenarse con el plantel profesional en el Complejo Jorge B. Griffa.

A sus 35 años, Benedetto concluye su efímero paso por Newell’s marcado por la frustración y un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Con la rescisión firme, ahora buscará un nuevo destino en su carrera futbolística.