La desgarradora historia detrás de una de las canciones más conocidas de Diego Torres

Diego Torres vivió un momento emotivo en su participación en "Nadie Dice Nada", el programa de Luzu TV, donde se reencontró con su sobrina, la actriz y cantante Ángela Torres. En un ambiente distendido, la pareja intercambió anécdotas y risas, pero también reveló una historia profunda.

Durante la charla, Ángela mencionó que una de las canciones más emblemáticas de su tío, "Guapa", estaba inspirada en un triste acontecimiento. Diego Torres compartió que la canción surgió tras la muerte repentina de su mascota durante un asado familiar. "Fue un momento horrible. La encontré debajo de un auto. Se llamaba Guapa", relató conmovido.

La revelación dejó a los presentes en el estudio atónitos. Martín Garabal, parte del programa, sugirió que los dos artistas cantaran "Guapa" juntos, lo que generó una interpretación que emocionó al público.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Muchos seguidores expresaron su conexión con la canción y el dolor que transmite, recordando a sus propias mascotas perdidas. A través de esta canción, Diego Torres logró transformar su tristeza en arte, resonando con quienes alguna vez han amado a un animal y enfrentado su pérdida.