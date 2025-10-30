Podrían clausurar el Club de Abuelos de calle Palmieri por ruidos molestos

Preocupación en Clubes de Abuelos de Rafaela por exigencias municipales

Los presidentes del Club de Abuelos de calle Palmieri y del Club de Abuelos Unidos de Rafaela informaron sobre constantes denuncias que podrían poner en riesgo sus actividades sociales ante las exigencias del municipio.

El secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, aseguró que no hay intención de cerrar los clubes, destacando la importancia de los espacios recreativos en la ciudad. “Rafaela tiene pocos lugares para divertirse, y los que hay son muy utilizados”, afirmó.

Sin embargo, Bottero subrayó la necesidad de equilibrar los derechos de los vecinos, quienes también tienen derecho al descanso. Reconoció que esta situación no es única y que se han recibido denuncias por ruidos molestos en otros sectores de la ciudad.

El Club de Abuelos de Palmieri vivió un cierre judicial hace más de una década, lo que llevó a Bottero a enfatizar que no desean repetir experiencias pasadas. Para resolver la situación actual, el municipio plantea un plan de acción que incluirá mejoras acústicas en los clubes.

“Buscamos soluciones técnicas simples que no solo beneficien a los clubes, sino también a los vecinos”, concluyó Bottero, reafirmando su compromiso con la actividad social y el respeto al descanso comunitario.